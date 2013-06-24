Головною темою виїзного засідання уряду в Черкасах стала ветеранська політика. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що підтримка Захисників і Захисниць — це не набір окремих програм, а цілісна державна політика, яка об’єднує зусилля різних міністерств, місцевих громад і бізнесу. Рішення уряду підтверджують саме такий підхід — сучасний, системний і людяний.

Зокрема, ухвалено постанову, що запроваджує спільний експериментальний проєкт Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ щодо довготривалого медичного догляду. Це новий підхід до медичної допомоги — не лише лікування, а постійний комплексний супровід людей, які потребують тривалої опіки після поранень чи тяжких захворювань. Ідеться про створення моделі безперервної підтримки, яка забезпечить гідну якість життя тим, хто віддав здоров’я за Україну.

Ще одне важливе рішення — схвалення Концепції державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2025—2027 роки. Її мета — побудувати сучасну систему професійної адаптації ветеранів і ветеранок, що охоплює всі етапи повернення до цивільного життя. Програма передбачає розвиток навчання та перекваліфікації, створення цифрових інструментів для пошуку роботи, супровід ветеранів на робочих місцях і партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства. Це шлях до того, щоб військовий досвід став перевагою, а не бар’єром для розвитку.

Уряд також підтримав законопроєкт, який уточнює правовий статус іноземців та осіб без громадянства, що воювали за Україну. Документ встановлює чіткі правові умови для їхнього перебування в нашій державі разом із родинами — це жест вдячності тим, хто, не маючи українського громадянства, став на захист нашої свободи.

Окремим розпорядженням Кабінет Міністрів затвердив заходи з відзначення Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день стане важливою частиною державної культури пам’яті — символом пошани, людяності та вдячності.

Сукупність цих рішень демонструє нову якість державної ветеранської політики — цілісну, послідовну й орієнтовану на людину. Держава вибудовує сучасну систему підтримки ветеранів і ветеранок: від медичної допомоги — до професійного розвитку, від вшанування пам’яті — до створення нових можливостей, повідомляє Мінветеранів.