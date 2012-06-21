Державне підприємство редакція газети «Урядовий кур’єр» інформує, що відповідно до постанови Правління НБУ від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ № 41 від 22.02.2019), з 01.10.2019 року будуть внесені зміни у платіжні реквізити редакції.
Розрахунки відповідно до Договорів про надання послуг просимо здійснювати за такими реквізитами:
Отримувач: Державне підприємство Редакція газети «Урядовий кур’єр»
IBAN № UA683223130000026004010043986
в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», м. Київ
код ЄДРПОУ 32109603
ІПН 321096026556
Додатково повідомляємо, що з 01.11.2019 року розрахунки за старими реквізитами стануть неможливими.