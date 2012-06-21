Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
18 травня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №341 про державне регулювання цін. Вона стосується регулювання вартості деяких харчових продуктів та ліків, які мають першочергове значення для населення.
Напередодні Держпродспоживслужба опублікувала відповідні роз’яснення. По-перше, цей документ діятиме до закінчення карантину. Правда, конкретні терміни не уточнюються.
По-друге, на думку керівників установи, норми урядової постанови стосуються лише роздрібних цін і жодним чином не стосуються гуртових та відпускних.
Натомість торговельні компанії повинні декларувати те, що вони хочуть підняти ціни на 5% і більше і робити відповідне замовлення щодо такого наміру на сайті Держпродспоживслужби. Якщо вони отримують відповідний дозвіл цього відомства, то зможуть підвищувати вартість продуктів чи ліків.
Також на компанії, які самовільно підвищуватимуть ціни, чекатимуть штрафи, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» президент Всеукраїнської громадської організації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников, все це залишиться на рівні декларацій: «А в підсумку ми це все побачимо на полицях наших магазинів — ціни на продукти лише зростатимуть. У нас у країні немає відповідного незалежного органу щодо регулювання цін та найголовніше — покарання суворими штрафами злісних правопорушників. Такий орган є, наприклад, у Польщі. Там за порушення такого плану він виписує дуже великі штрафи фірмам. Цей штраф треба заплатити, а лише потім ти маєш право оскаржувати його в суді. В Україні штрафи за такі порушення просто мізерні, тому й панує безлад».
Натомість глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко не так песимістично дивиться на цю проблему. За його словами, порушників добре каратимуть. «Дійсно, наразі можна сказати, що відбуватиметься не стільки державне регулювання, скільки моніторинг цін. Але він буде суворим. Якщо торговельна точка чи мережа підвищила ціни на 5% та більше і не повідомили про це Держпродспоживслужбу, отримавши відповідний дозвіл, то остання має право надати всі відповідні документи до Антимонопольного комітету України. А він обов’язково винесе вердикт, включаючи і велетенські штрафи», — зазначає експерт.
За його словами, попри те, що такий моніторинг є ефективним, він обійде стороною дуже маленькі торговельні точки, проте суворо відслідковуватимуть середні і великі торговельні установи.
Також, як зазначає Олексій Дорошенко, регулювати ціни буде неможливо на ринках. Проте, за його словами, ринки не зможуть встановлювати значно більші ціни, ніж торговельні мережі та точки, адже вони просто не витримають конкуренції з останніми.