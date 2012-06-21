Державні службовці, які вперше прийняті на державну службу, проходитимуть підвищення кваліфікації протягом першого року роботи, потім у разі потреби перед оцінюванням або за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки.
Про це йдеться в наказі Національного агентства України з питань державної служби від 19 квітня 2017 року № 86.
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюватиметься за такими видами:
♦ навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
♦ тематичні постійно діючі семінари;
♦ тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
♦ щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».
Строк та форма підвищення кваліфікації визначатиметься органом, у якому працює державний службовець чи посадова особа місцевого самоврядування, залежно від сфери його діяльності. При цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів (як виняток, — двох місяців за погодженням з Кабінетом Міністрів України), без відриву від служби — шести місяців. Організація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням здійснюється НАДС в межах повноважень у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, інших навчальних закладах.