Держдеп США офіційно повідомив Москву про призупинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), а також про початок процедури виходу з нього.
Про це йдеться у заяві Держдепу, поширеній у суботу, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні США офіційно повідомили Росію та інші сторони Договору про те, що Сполучені Штати виходять з ДРСМД протягом шести місяців, відповідно до статті XV Договору»,– зазначається в документі.
При цьому у Вашингтоні підкреслили, що наслідки, пов’язані з порушенням Росією домовленостей, «поставили під загрозу інтереси Сполучених Штатів». Через це американська сторона «більше не може бути обмежена угодою, оскільки Росія відкрито порушує її», підкреслили у Вашингтоні.
«Якщо Росія не повернеться до повного й підзвітного дотримання ДРСМД шляхом ліквідації всіх ракет 9M729, їхніх пускових установок та пов'язаного з ними обладнання в цей шестимісячний період, договір припинить чинність», – зауважили в Державному департаменті США.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2018 року Вашингтон дав Росії 60 днів для того, щоб повернутися до виконання договору РСМД. Цієї п'ятниці США заявили, що з 2 лютого офіційно виходять з Договору про ліквідацію ракет малої середньої дальності, підписаного в 1987 році президентами СРСР і США.