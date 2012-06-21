Уряд розпочав кадрову зачистку недоброчесних керівників Держгеокадастру. Днями відсторонено від виконання обов’язків керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько, а перед тим очільників ще в 12 областях, зокрема керівників регіональних управлінь Держгеокадастру Одещини й Закарпаття.
«Держгеокадастр у Київській області — це клондайк для схематозників і нечесних чиновників. На цю область припадає найбільше скарг від громадян про неправомірні дії керівництва», — аргументував дії уряду Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради в Головному управлінні Держгеокадастру Київщини.
Цього року до центрального апарату Держгеокадастру надійшло 1116 скарг. З них 420 — на діяльність Головного управління ДГК саме в Київській області. Це найбільший показник серед усіх областей. Київщина — лідер за показником несвоєчасно розглянутих звернень громадян щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок.
«Про свавілля в цій установі я знаю давно і не зі слів. Ще з часів роботи в Офісі Президента я займався проблемою непрозорих схем розподілу земель. Один з найгучніших прикладів — держпідприємство «Пуща-Водиця», — зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр проінформував, що найближчим часом на конкурсі уряд обере чесного й патріотичного менеджера, який за короткі терміни наведе лад і організує роботу всього Держгеокадастру, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Дуже скоро проведемо конкурси й на посади керівників усіх територіальних управлінь. Якщо конкурс виграє людина, яка знову буде працювати в інтересах окремих осіб, ми її також звільнимо. І так триватиме доти, доки не знайдемо чесних і добросовісних менеджерів у кожну установу. Ми зламаємо корупційну систему та будемо працювати в інтересах людей», — запевнив Прем’єр-міністр.