Глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз заявила, що у найближчі дні Держказначейство виділить Пенсійному фонду (ПФ) позики для покриття касового розриву із надходженнях єдиного соціального внеску, що дасть можливість профінансувати виплату пенсій у липні.
«На нараді з прем’єр-міністром вирішено, що сьогодні і завтра ми будемо надавати позики для виплати пенсій, надаватимемо ПФ позики для виплати пенсій, щоб покрити короткострокові касові розриви надходжень ЄСВ», – повідомила Слюз
При цьому, за словами Слюз, Держказначейство повністю розрахувалося з Пенсійним фондом, а затримки, що виникли з виплат пенсій, відносяться до відповідальності Фонду.
«Щодня у міру надходження ЄСВ нам Пенсійний фонд надає платіжні доручення, ми вчасно все фінансуємо. Але виникли тимчасові касові розриви. Тому ми простягаємо руку допомоги»,– пояснила голова Держказначейства.