Держкомтелерадіо офіційно назвало українських митців, що отримають урядову нагороду імені Лесі Українки. Премія вручається за сприяння національного виховання дітей та юнацтва. Щоправда, цього року не у всіх номінаціях вдалося вибрати переможця — лауреатами стали лише троє літературних майстрів.
Про це повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
Усього на отримання премії було подано 40 літературно-мистецьких творів для дітей і підлітків.
Перемогу за найкращий твір отримала письменниця Марія Морозенко, зокрема її повість «Іван Сірко — великий характерник. Іван Сірко — Славетний Кошовий» та оповідання для підлітків «Я закохалася».
Найкращою художницею назвали Катерину Іванову за оформлення книги «Йде до нас колядочка», «Лісовий урок» авторства Шаповалова та «Пісня тоненької очеретини» Василя Чухліба.
Лауреатом премії за кращий анімаційний серіал став Степан Коваль за роботу «Професіонал».
Переможця за кращу театральну виставу цього року так і не було названо.
Кожного року напередодні дня народження Лесі Українки найкращі українські митці отримують премію названу її іменем. Вона надається за роботи, що виховують у дітей та молоді національну гідність і духовну єдність українців.