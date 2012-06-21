Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Підприємства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства під час цьогорічних новорічних свят реалізували жителям краю та організаціям понад 21,5 тисячі ялинок і сосен. Одне деревце вони відпускали за ціною у середньому 89 гривень. Таким чином держлісгоспи області загалом вторгували приблизно 2,3 мільйона гривень та виконали план з реалізації на 144% у порівнянні з минулорічною кампанією. Останнє свідчить про те, що хвойні дерева, які пахнуть лісом, користуються попитом у краян.
Варто зауважити, що лісники на спеціальних плантаціях вирощують новорічні ялинки та сосни до 4-8-річного віку, а потім їх реалізують у лісгоспах чи на відведених для цього місцях, обов’язково маркують дерева пластиковою биркою із штрих-кодом. Найбільше зелених красунь продали Бершадський, Хмільницький та Гайсинський держлісгоспи: кожний майже по 2,8 тисяч штук.
У новорічні свята лісівники також переймалися збереженням дерев від самовільної вирубки. Рейдові бригади у складі працівників державної лісової охорони, екологічної інспекції та національної поліції виявили 35 незаконно зрубаних ялинок. З порушників стягнено штрафів на суму майже 18 тисяч гривень та відшкодовано понад 16 тисяч гривень заподіяної лісу шкоди.