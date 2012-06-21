Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону України «Про приватизацію державного майна», розроблений Кабінетом Міністрів спільно з міжнародними експертами і схвалений Національною радою реформ при Президентові України в межах реформи управління державною власністю. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.
Документ створює базу для формування системи прозорого продажу державних активів, більшість яких введено в експлуатацію у минулому столітті, і визначає основні положення цього процесу. Зокрема встановлено критерії, строки й механізми проведення великої та малої приватизації, окреслено питання банкрутства компаній і захисту інвесторів, визначено засади функціонування інституту радників, проведення оцінки майна та визначення його стартової ціни. Законопроект формулює процедуру встановлення права власності й контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань. Важлива новація документа — визначення процедури спорів, яка допускає можливість звернення до міжнародного комерційного арбітражного суду і ведення справи за принципами англійського права.
Присутній у сесійній залі Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в Україні налічується 3,5 тисячі державних підприємств. Для країни це нонсенс, оскільки ці підприємства формують збитки для держави і прибутки для тих, «хто роками годується навколо цих підприємств». Зміна законодавства дасть змогу врегулювати ситуацію, залучити нових власників, технології, створити робочі місця, переконує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Ухвалення закону важливе для економічного зростання, і це буде найпотрібніший наш крок в антикорупційній політиці держави, — запевнив глава уряду. — Державний сектор — найбільше джерело корупції в Україні. Маємо це визнати і ліквідувати його. Говоримо про впровадження конкурентних і прозорих процедур. Водночас ніхто й ніколи не збирається продавати стратегічні підприємства. Там забезпечимо ефективне управління». За підсумками обговорення парламентарії спільно з урядом домовилися доопрацювати законопроект до другого читання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»