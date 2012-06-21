Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Фахівцям управління Держпродспоживслужби у Луганській області потрібно надати методологічну підтримку в таких галузях, як вірусологія, овочівництво, садівництво та особливості здійснення фітосанітарного контролю. Таку допомогу здатні надати представники навчально-наукового інституту ветеринарної медицини Луганського національного аграрного університету, який з вересня працює в області. Як відомо, цей виш з початком бойових дій був тимчасово переміщений до Харкова, а в серпні 2018 року наказом Міністерства освіти і науки України повернуто до Луганщини.
Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби Луганщини, проведено нараду з приводу співпраці. Домовилися, що стартує цикл семінарів-тренінгів з обговорення теми про грип птиці.