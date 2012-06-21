Держпродспоживслужба почала працювати за новими правилами перевірки харчових продуктів
Держпродспоживслужба почала працювати за новими правилами перевірки якості продуктів харчування, які повинні допомогти позбавитися від нескінченних хабарів.
Відтепер Держпродспоживслужба без попередження, але з обов’язковою відеофіксацією інспектора може відвідати кафе, ресторан, супермаркет або профільне підприємство з «візитом». Штрафні санкції, в разі виявлення правопорушень, можуть становити до 70 тис. гривень. Про це повідомляє програма Перша шпальта.
Зараз система управління безпечністю харчових продуктів — так звана HACCP — застосовується практично у всьому світі. Надійного захисту споживачів від небезпек, які може спричинити харчова продукція, вимагає законодавство ЄС, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу. Тепер до цього переліку додалася і Україна.
З 20 вересня 2018 року почнуть перевіряти великі підприємства, а з 20 вересня 2019 почнуть перевіряти також і невеликі виробництва.