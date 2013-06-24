Уряд продовжує системно спрощувати умови ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах повномасштабної війни. Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила про впровадження пілотного проєкту «єЧек» — державної програми електронних чеків, що працюватимуть безпосередньо у банківських застосунках.

Пілотний проєкт втілюють у чотирьох банках: ПриватБанк, ПУМБ, VST bank, monobank. Також до ініціативи долучилися провідні торговельні мережі та АЗС: «Аврора», «Фора», Auchan, Укрнафта.

«Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чека йде сім копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 мільярдів чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці», — прокоментувала очільниця уряду.

Для покупців після оплати карткою — у магазині або онлайн — цифровий чек автоматично з’являтиметься у банківському застосунку клієнта. Він зберігатиметься в цифровому форматі та буде завжди доступний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування.

На час тестування покупцям надаватимуть обидва варіанти — цифровий і паперовий чеки.

Уряд запрошує підприємців долучатися до тестового етапу та переходити на сучаснішу й ефективнішу модель роботи, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми не змінюємо правила фіскалізації. Ми змінюємо форму доставки документа. «єЧек» — це сервісне рішення для процесу, який уже існує в дуже великому масштабі», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт.

Участь у програмі добровільна: якщо клієнт не надав згоди в банку, паперовий чек видаватимуть, як і раніше, повідомляє Мінекономіки.