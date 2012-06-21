У межах оновлення та поповнення запасів, що зберігаються у державному матеріальному резерві, Державне агентство резерву України провело процедури закупівель матцінностей на загальну суму майже 482,2 млн грн. Ще на понад 121 млн грн відомство повторно оголосило тендери для закупівлі зерна 2 і 3 класу.
«Цей рік, як і обіцяли, буде безпрецедентним у частині поповнення запасів Держрезерву. Обіцяли — виконуємо, адже такий обсяг закупівель відомство проводить вперше за десятки років. Сума більш ніж вагома — 482,2 мільйона гривень, і спрямували її на закупівлю 10 номенклатурних позицій, не враховуючи зерна, на яке щойно оголошено повторні тендери», — повідомив голова Держрезерву Вадим Мосійчук. Серед закуплених цінностей — дизельне пальне та пальне для реактивних двигунів, чай, тушковане м’ясо в консервах, консерви рибні та молочні, олія соняшникова, солодковершкове масло та натільна білизна.
Закуплені матцінності закладатимуть по всіх підприємствах і організаціях Держрезерву. Поповнити та освіжити запаси планують за 33 номенклатурними позиціями.