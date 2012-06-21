Кабінет Міністрів cхвалив проєкт концепції реформування оплати праці державних службовців. Серед цілей такої реформи – зробити виплати фахівцям держслужби прозорими й зрозумілими, створити гідні умови для, власне, добору фахівців на відповідні посади, а також запровадити надійний контроль над Фондом оплати праці.
Про це під час зсідання уряду 27 травня повідомив перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби Володимир Купрій.
Зокрема, планують вибудувати зарплату держслужбовців за принципом 70\30. Де до 70% зросте частка сталої виплати – посадового окладу. 30% цих виплат становитимуть щоквартальні й щорічні премії. Також цей проєкт передбачає вдосконалення системи виплат за вислугу років.
Посадовець також пояснив, що нині цей пілотний проєкт поширюватиметься лише саме на державних службовців. Проте з часом його можливо буде імплементувати й поширити також на осіб, прирівняних до держслужбовців.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з цього приводу зауважив, що вже давно слід переглянути кількість держслужбовців, відійти від практики немотивовано роздутих штатів. Кількість працівників має бути оптимальною, а продуктивність їхньої праці має зростати. І тоді вони матимуть право отримувати за свою роботу гідну платню.
Відділ новин
«Урядовий кур’єр»