Сьогодні, 19 липня 2021 року, о 9:30 в Україні вперше чиновники і претенденти на громадянство почали складати іспит із державної мови.

Протягом перших двох тижнів щодня в будні будуть проходити три випробувальні сесії – із 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30, каже голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися ДЕМСЬКА виданню "Слово і діло".

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою виділять 15 календарних днів.

На сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Іспит на знання державної мови можна перескладати, але не частіше ніж раз на чотири місяці, за словами Демської.

Екзаменаційна робота складається з чотирьох частин: "Культура мови" – 24 тестові завдання, "Читання" – 20 тестових завдань, "Лист" – одне завдання відкритого типу, "Діалектика" – два завдання відкритого типу.

Під час іспиту вестимуть відеоспостереження, каже Демська.

Виконану тестову частину іспиту перевірить комп'ютер, а потім претендент почне частину "Лист". Усна частина здається з екзаменатором, запис розмови відправляється на перевірку іншому екзаменатору, який не повинен жити в одному місті з претендентом. Живого спілкування між претендентом і екзаменатором не буде, тільки онлайн через кабінет екзаменатора.

На основі результатів іспиту комісія ухвалить рішення щодо кожного учасника. Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати 70% + один бал. Сертифікат діятиме безстроково.

Відтепер для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальним за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови.

Складатимуть іспит близько 150 тисяч чиновників. Він обов'язковий для службовців усіх рангів – від міністрів до директорів шкіл. Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але при зміні посади й бажанні залишитися на держслужбі вони теж складатимуть іспит.

16 липня 2021-го набули чинності нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого Радою 25 квітня 2019 року.

Нові норми передбачають:

♦ мовою культурних, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом про порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України;

♦ супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою;

♦ оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-творчі й видовищні заходи та вхідні квитки виготовляються державною мовою. Можуть використовуватися інші мови поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою.

♦ публічне виконання і/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному або комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом;

♦мовою музейної справи та художніх виставок, а також мовою розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

У рамках заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, у кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але з субтитрами, виконаними державною мовою.

Туристичне та екскурсійне обслуговування повинно бути українською мовою, але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Підтвердив норму Конституції України про єдину державну мову в Україні. Її зобов'язаний знати кожен громадянин.

"За" проголосували 278 народних депутатів. Ще двоє парламентарів повідомили, що їхні картки не спрацювали.

Конституційний суд у 15 липня визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов'язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України вільний у виборі мови або мов для особистого спілкування", – йдеться в документі.