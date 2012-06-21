Кабінет Міністрів зобов'язав кандидатів на зайняття посад державної служби подавати копію державного сертифіката про рівень володіння українською мовою.
На засіданні уряду з переліку необхідних для участі в конкурсі документів вилучили підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. Замість цього зобов'язали надати копію державного сертифіката, який свідчить про рівень володіння мовою, визначений профільною національною комісією, повідомляють "Букви".
Усі претенденти на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування зобов'язані складати іспит на рівень володіння українською мовою. Завданя складають відповідно до нових критеріїв Національної комісії зі стандартів державної мови.
19 липня 2021 року, о 9:30 в Україні вперше чиновники й претенденти на громадянство склали іспит із державної мови. Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою виділять 15 календарних днів. Екзаменаційні майданчики облаштували в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.