Населення України станом на 1 жовтня 2017 року становила 42 млн 275 тис. осіб, що на 149,6 тис. осіб менше, ніж було на початок року, повідомила Державна служба статистики України.
У січні—вересні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 274,9 тис. дітей, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 332,2 тис. дітей.
За 9 місяців було зафіксовано природний спад населення — 142,6 тис. осіб, тоді як за січень—вересень 2016 року населення скоротилося на 132 тис. осіб.
При цьому кількість людей, які приїхали до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни, на 3 787 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 5 289 осіб. Дані наводяться без урахування Криму і частини зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.