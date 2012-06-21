Софійський майдан, як і 100 років тому, за часів Української революції, стає свідком історичних процесів, які впливають на подальший розвиток нашої державності та її символів. Саме тут воїни-десантники 21 листопада вперше відзначили професійне свято. Так само вперше їхнім символом стали темно-бордовий берет і нова емблема.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські десантники декомунізували берети
Берети такого самого кольору для ідентифікації аналогічних підрозділів використовують 59 країн, 19 з яких члени НАТО. На українському береті змінено й знак: відтепер це купол парашута як символ десантних підрозділів усього світу, крила архістратига Михаїла і вогняний меч, яким він вражає ворогів. Відтепер він символізує покровительство над повітряною піхотою, тож не дивно, що й професійне свято десантників збігатиметься із Собором архістратига Михаїла.
Відходить у минуле й абревіатура «ВДВ». Колись вона замінила назву аеромобільних на високомобільні десантні війська. До певного часу так було звичніше. Але те, що виробляють на нашій землі під цієї назвою, цими прапорами, цими символами російські агресори, переповнило чашу терпіння військових.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВДВ Збройних Сил України перейменують
Ворог досконало володіє прийомами психологічного впливу, вправно експлуатує стереотипи, спекулює на спогадах про минуле і пов’язаних з тим емоціях. Не слід забувати, що блакитний берет радянських ВДВ з’явився лише наприкінці 1960-х і замінив з легкої руки тодішнього командувача Василя Маргелова берет саме… малинового кольору.
«Легендарне десантне братерство, символами якого вважали блакитний берет і тільнік, розстріляли російські зайди під Слов’янськом, у донецькому аеропорту, біля Іловайська та Дебальцевого. Що б відповіли на це запитання 469 вбитих українських десантників? Могли б ми їх воскресити?» — з гіркотою звернувся Президент Петро Порошенко до щільних лав наших воїнів.
Загалом під час війни, розв’язаної Росією на сході України, за мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, 2557 воїнів-десантників удостоєно державних нагород. 12 з них відзначено Зіркою Героя України.
Президент і Верховний Головнокомандувач ухвалив рішення запровадити нову назву — Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Така назва більшою мірою відповідає цілям і функціям цього роду військ в умовах сучасних бойових дій.
На Софійському майдані Петро Порошенко віддав наказ змінити берети Десантно-штурмових військ з блакитних на темно-бордові. «Це колір крові, вашої крові, пролитої в боях за Україну. Так ми впроваджуємо ще один стандарт Північноатлантичного альянсу, до членства в якому маю твердий намір привести Україну», — додав глава держави.
Командувач сил АТО генерал-лейтенант Михайло Забродський провів церемонію заміни беретів десантників, повідомляє УНІАН. Наше прагнення відійти від стереотипів цілком зрозуміле. Адже російські ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу, і більшу частину кримських «зелених чоловічків» становили також вони. Тож наші воїни, які захищають Батьківщину, не мають нічого спільного, а тим більше «братерського» з тими, хто в п’яному чаду постійно вихваляється захопленням чужих територій, приносячи туди війну, кров, смерть, горе.
«Якщо поглянути на сучасну історію Збройних сил, то немає в ній жодної сторінки, де б не йшлося про воїнів-десантників та ваші подвиги. Ви прославилися в боях з російськими агресорами за гору Карачун та Савур-могилу, в обороні донецького та луганського аеропортів», — звернувся до воїнів Петро Порошенко. Десантники героїчно боролися за визволення та утримання стратегічно важливих об’єктів і населених пунктів, зокрема Лисичанська, Слов’янська, Краматорська, Красного Лиману, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та багатьох інших.
«Тепер очевидно, що спецоперація Кремля зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом теж була частиною гібридної війни проти України. Тому учасники Революції гідності робили ту саму справу, що й солдати на фронті, — провадив далі Президент, урочисто пообіцявши підписати цього дня зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».