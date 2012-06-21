Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Наразі вже в дев’яти об’єднаних територіальних громадах області відбулися перші вибори. Днями Центральна виборча комісія прийматиме рішення щодо проведення у останню неділю жовтня виборів у низці громад. Луганщина очікує на позитивне рішення відносно десяти ОТГ. Також повторно відправлені на розгляд пропозиції щодо виборів у двох ОТГ, сформованих поблизу лінії розмежування. Допомогу у цій роботі надають представники чотирьох партнерських організацій, які є провідниками реформи децентралізації на Луганщині.
«Цей рік став переломним. Якщо попередні три роки були, так би мовити, експериментальними у формуванні громад, то зараз ми спостерігаємо усвідомлену, цілеспрямовану дію, коли навіть ті громади, котрі не збиралися формуватися і їх не було у перспективному плані, вже зрозуміли, що зволікання може залишити їх на задвірках реформ», – підкреслює директор Луганського центру розвитку місцевого самоврядування Ігор Агібалов.
За його словами, зараз на території Старобільського району наразі нараховується п’ять громад, в одній з яких вибори вже відбулися. Чотири громади сформовані в Станично-Луганському районі. До громади у Марківському районі увійшли п’ять з дев’яти сільрад. Активно впроваджується реформа і на території Сватівського району.
До недавнього часу міста, і саме – обласного значення, зволікали із формуванням об'єднаних територіальних громад. У Рубіжному та Лисичанську відповідні процеси на сьогодні не відбуваються. Але ці населені пункти мають значно більше повноважень після внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Тож впевнені дії щодо децентралізації наразі розпочалися у Сєвєродонецьку. До складу ОТГ також мають увійти чотири сільські ради.