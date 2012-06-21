Азербайджан зацікавлений у придбанні 10 українських транспортних літаків Ан-178. Про це повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Донець в інтерв’ю 112 каналу. Керівник «Антонова» зазначив, що що це будуть борти з лінійки NEXT з комплектуючими, які поставить підрозділ Boeing Aviall.
«На нашу техніку є попит і є покупці. Ось протокол останньої зустрічі з представниками Silk Way (Азербайджан), завірений на початку липня. Вони підтвердили зацікавленість у придбанні 10 літаків Ан-178», – сказав він.
Також він додав, що близько 60% комплектуючих західного виробництва дешевші за російські.
ДОВІДКА «УК»
ДП «Антонов» підписало угоду з Boeing – Aviall, яка дозволить українському авіабудівнику забезпечити виробництво 8 літаків на рік. Американська компанія постачатиме комплектуючі для літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, щоб замінити деталі російського виробництва.
Також «Антонов» планує в подальшому разом з Аviall побудувати складський комплекс, де зберігатимуть усі ті матеріали, які більше неможливо імпортувати з Росії.