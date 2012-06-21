Нині в лікарнях міста від коронавірусу лікуються 217 хворих, ще 57 перебувають там з підозрою на зараження і очікують результатів тестів. 39 дорослих – у важкому стані, двох із них підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.
Про це під час брифінгу 24 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
У столиці підготовлено вже 14 лікарень першої та другої хвиль для прийому хворих на коронавірус, а це – понад 1,7 тисяч ліжок. Апаратів ШВЛ у столиці нині більше, ніж в інших регіонах України – 400.
Столичний голова вкотре подякував медикам, які щодня на передовій боротьби з вірусом. На жаль, майже 10% з тих, хто захворів на COVID-19 у Києві, саме вони – лікарі, медичні сестри та молодший медперсонал. Загалом їх 111, 16 лікуються в стаціонарах. Віталій Кличко побажав їм якнайшвидшого одужання, а решті киян – якомога ретельніше дотримуватися правил карантину.
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«Урядового кур’єра»