Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Наразі у зоні підтоплення знаходяться 10 житлових будинків, в яких проживають майже 20 мешканців селища Борівське, яке розташоване на околиці Сєвєродонецька. Місцеві жителі стверджують, що таке лихо трапляється тут другий рік поспіль, щоправда минулого року все ж перенесли повінь без таких обтяжливих обставин. А от нині в людей затопило подвір’я, льохи та підвали, підмило фундаменти домівок.
Як було зазначено під час засідання Сєвєродонецької комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відбувається це лихо через підняття рівня ґрунтових вод, внаслідок чого почали відтворюватися озера Боровенське, Красне, Знаменське, які свого часу зникли. Колись відтік води з цих озер відбувався руслом, що пролягало через центр селища, і яке досі не існує – на ньому побудовані будинки.
Саме тому сформовано робочу групу з подолання наслідків підтоплення. Найбільш реальним виходом з ситуації на засіданні визнали відбудову іригаційної системи, з відведенням води в обхід селища.
Зараз надають допомогу постраждали та проводять обстеження будинків дільничні інспектори поліції, також вони вживають заходи щодо недопущення фактів мародерства у тих спорудах, з які тимчасово залишили господарі.