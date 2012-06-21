Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»,
фото автора
Ужгород нині став у чомусь схожим на «тюльпанні» Нідерланди. Місто, яке традиційно пов’язують із розквітлими сакурами й магноліями, масово прикрасили тюльпани. Понад два десятки тисяч їх цибулин висадили на площах Народна й Поштова, а також на проспекті Свободи, на колах для роз’їзду автотранспорту. Ще тисячі квітів розкрили голівки на прибудинкових територіях з ініціативи самих жителів.
Такого насичення весняними квітами в місті не було ніколи. Міська рада, очолювана головою Богданом Андріївим, з року в рік нарощує «квіткову присутність» як уздовж головних транспортних артерій, так і на площах, скверах.
Слідом за розквітлими магноліями починають оживати рожевими суцвіттями сакури. До речі, їх ще кілька десятків днями знову висадили в місті над Ужем. Останніми ж днями місто прикрасив надзвичайно ніжний цвіт церціса китайського, більш відомого як Юдине дерево.
Оскільки масового припливу туристів, як у минулі роки, зі зрозумілих причин нині не очікується, краса квітучих рослин заполонила інтернет. Ця краса радує глядачів лише на світлинах фотографів, але залишається такою ж чудовою та привабливою. «Карантин навчить ще більше цінувати те, що маємо, і насолоджуватися красою світу саме в цю хвилину», — написав у соцмережі один із користувачів.