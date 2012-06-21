Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар 2018". Фільм Гільєрмо Дель Торо "Форма води" отримав 13 номінацій, а режисер Крістофер Нолан ("Темний лицар", "Престиж") отримав першу номінацію "Краща режисура".
Про це повідомляє "The Hollywood Reporter".
Кращий фільм: "Клич мене своїм ім'ям", "Темні часи", "Дюнкерк", "Геть", "Леді Берд", "Примарна нитка", "Секретне досьє", "Форма води", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі".
Кращий актор: Тімоте Шаламов — "Клич мене своїм ім'ям", Деніель Калуя — "Геть", Гарі Олдман — "Темні часи", Дензел Вашингтон — "Роман Ізраел, Esq.", Деніел Дей-Льюїс — "Примарна нитка".
Кращий актор другого плану: Віллем Дефо — "Проект "Флорида", Вуді Харрельсон — "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", Річард Дженкінс — "Форма води", Крістофер Пламмер — "Всі гроші світу", Сем Рокуелл — "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі".
Краща актриса: Саллі Хокінс — "Форма води", Френсіс Макдорманд — "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", Марго Роббі — "Тоня проти всіх", Сірша Ронан — "Леді Берд", Меріл Стріп — "Секретне досьє".
Краща актриса другого плану: Мері Джей Блайдж — "Ферма "Мадбаунд", Еллісон Дженні — "Тоня проти всіх", Леслі Менвілл — "Примарна нитка", Лорі Меткаф — "Леді Берд", Октавія Спенсер — "Форма води".
Кращий режисер: Крістофер Нолан — "Дюнкерк", Джордан Пив — "Геть", Грета Гервіг — "Леді Берд", Пол Томас Андерсон — "Примарна нитка", Гільєрмо дель Торо — "Форма води".
Кращий оригінальний сценарій: "Любов — хвороба", "Геть", "Леді Берд", "Форма води", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", "Геть".
Кращий адаптований сценарій: "Клич мене своїм ім'ям", "Горе-творець", "Логан", "Велика гра", "Ферма "Мадбаунд".
Кращий оператор: "Той, що біжить по лезу 2049", "Темні часи", "Дюнкерк", "Ферма "Мадбаунд", "Форма води".
Джерело: ua.newwest.media