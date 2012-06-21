Скоро в Україну завітають новорічно-різдвяні свята, й українці багато відпочиватимуть.
Так, перші великі вихідні чекають на нас уже 23 грудня, вони триватимуть три дні. Адже згідно з ухваленим законом новий вихідний припадає на Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня.
Крім того, перед Новим роком робочий тиждень триватиме лише чотири дні. З суботи, 30 грудня, по понеділок, 1 січня, українці знову відпочиватимуть три дні.
Після короткого робочого тижня знову буде три дні вихідних – святкуватимемо Різдво за юліанським календарем, 7 січня. Тож вихідні триватимуть 6-8 січня, а після них – короткий чотириденний робочий тиждень.