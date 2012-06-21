Вчені, опитані The Washington Post, заявили, що Дев'ята планета Сонячної системи, може існувати, але виявити її за допомогою сучасної техніки дуже складно.
Дев'ята планета – гіпотетичне небесне тіло, розташоване за межами орбіти Плутона.
Астроном з Каліфорнійського технологічного інституту Майкл Браун заявив про свій «вічний оптимізм» з приводу виявлення Дев'ятої планети. У той же час він зазначив, що світило може бути практично невидимим для існуючих нині обсерваторій.
Можливо, «планета-невидимка» розчиняється в світлі Чумацького Шляху або ховається за дуже яскравою зіркою.
Одна з ідей вчених полягає в тому, щоб знайти теплове cяйво, яке повинна випромінювати така планета. За їхніми розрахунками, невелика і холодна Дев'ята планета повинна залишити свій слід в міліметровій частинці спектра між інфрачервоним світлом і мікрохвилями.
За іншою версією, планету можна виявити з допомогою гравітації. Вона повинна гравітаційно «підштовхувати» газові гіганти хоча б на дюжину метрів.
Одна з ідей – гравітаційне картування всієї Сонячної системи за допомогою мережі акселерометрів, що нагадують смартфони. На думку фізика Макана Мохаджега, виведення на орбіту трьох або чотирьох датчиків дозволить визначити місце розташування невідомих гравітаційних збурень у Сонячній системі.
Гіпотезу про існування Дев'ятої планети висунули астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту Костянтин Батигін і Майкл Браун ще в 2016 році. За їхньою версією, це небесне тіло в десять разів важче за Землю і знаходиться воно на відстані в 200 астрономічних одиниць від Сонця (в 200 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця). Гіпотеза вчених грунтується на вивченні орбіт шести великих тіл у поясі Койпера: на траєкторії їх руху впливає невідома поки гравітаційна сила.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»