Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Чортків на Тернопільщині вже наприкінці червня мав би репрезентувати комплект 3D-листівок з доповненою реальністю. Це друге місто після Львова, яке отримає такі поштівки. На них мешканці та гості райцентру побачать зображення вісім пам’яток архітектури. Йдеться про церкви Успіння (XVI ст.) та Вознесіння Господнього (XVII ст.), костел Св. Станіслава (XVII ст.), монастир сестер ордену Милосердя (XVIIІ ст.), нову синагогу (початку XX ст.), а також замок XVII ст., годинникову вежу й торгові ряди XIX — початку XX ст., ратушу. До цих сувенірних листівок розроблять і мобільний додаток. Тож на екрані смартфона моделі історичних об’єктів можна буде оглядати у тривимірному форматі.
Оцифруванням історико-архітектурних принад Чорткова та переведенням їх у тривимірний формат займаються фахівці львівської компанії Skeiron. Вони разом з однією з місцевих громадських організацій та міською радою втілюють ініціативу з культурного надбання «Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі». Цей проєкт став переможцем у Програмі мініґрантів «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину», яку фінансує Європейський Союз.
Чортків робить наголос на популяризацію, збереження своєї історико-архітектурної спадщини. Місто має понад вісімдесят пам’яток архітектури, чотири з яких — національного значення. Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на реставрацію годинникові вежі, а біля костелу Св. Станіслава мали б капітально оновити дорожню розв’язку. Принагідно зазначити й те, що майже два роки тому Міністерство культури України затвердило «Історико-архітектурний опорний план Чорткова».