Якщо ви коли-небудь відвідували акваріум, то могли помітити крихітні «іскорки» світла, які танцюють навколо деяких риб. Вчені виявили, що деякі види риб можуть використовувати крихітні іскорки світла, які падають згори, за принцтпом ліхтарика, збираючи пучок світла, а потім «вмикати» світло, фокусуючи його на здобичі.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Щоб з'ясувати, чи дійсно рибки вміють контролювати спалахи світла, німецькі зоологи почали експериментували з триплефінами, рибками, що живуть в мілководних прибережних водах Східного Атлантичного океану та Середземного моря.
У одному експерименті вчені спостерігали за рибкою, яка полює на здобич. Іскра виникала лише тоді, коли з’являлася здобич. У іншому експерименті рибка змінювала колір світла на синій або червоний. За синьоподібними фонами вона використовувала червоне світло, а на червоних тонах – синє світло, щоб краще висвітлювати здобич, говорять вчені. Це дає підстави вважати, що рибки повністю контролюють, коли і як їхні очі починають іскрити, і навіть можуть використовувати свої ліхтарики для виявлення здобичі.