Державна фіскальна служба з початку 2017 року забезпечила надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 160,9 мільярда гривень. Як повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, цьогорічний показник перевищує торішню суму сплати єдиного внеску на 43,8 мільярда гривень.
«Станом на 1 грудня індикативний показник, визначений Міністерством фінансів, виконано повністю. З урахуванням надходжень грудня додаткові очікувані надходження єдиного внеску за 2017 рік становитимуть близько 20 мільярдів гривень», — цитує слова посадовця прес-служба відомства.
Органи ДФС проводять цілеспрямовану роботу зі збирання коштів, потрібних для забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог. У такий спосіб, зазначає Мирослав Продан, ДФС виконує покладені на неї завдання. Зокрема забезпечує реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску. Це потрібно робити для зростання надходжень єдиного внеску і зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.