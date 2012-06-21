Якщо не лікувати діабет, він може призвести до серйозних проблем нирок і серця, але часник в раціоні здатний контролювати рівень цукру в крові.
Безліч досліджень підтверджує, що правильне і збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя допоможуть уникнути величезної кількості проблем. Зокрема, часник медики визнали ефективними ліками від діабету 2 типу.
Цей продукт здатний контролювати рівень глюкози і надавати профілактичну дію в довгостроковій перспективі. Часник грає не найважливішу, але допоміжну роль при лікуванні діабету 2 типу. Він впливає на секрецію і збільшує сприйнятливість організму до інсуліну.
Екстракт часнику також може надавати позитивний вплив на запобігання запалення і розвитку коронарного атеросклерозу у діабетиків, які схильні до серцево-судинного ризику. Крім часнику, в раціон слід включити зернові культури. Не варто вживати білий хліб. Лікарі впевнені, він швидко перетворюється на глюкозу і збільшує цукор в крові ще сильніше. Крім того, важливо подбати про те, щоб образ життя був активним. Фахівці вважають, що людям, які страждають на діабет, необхідно приділяти фізичним навантаженням приблизно 2,5 години в тиждень. За їх словами, це життєво необхідний мінімум.
ДОВІДКА «УК»
Діабет 2 типу – захворювання, при якому рівень цукру в крові дуже високий, оскільки організм людини не може виробляти достатньо інсуліну, щоб його контролювати. Діабет є однією з найсерйозніших проблем в світі. Тільки у Великобританії на діабет хворіє майже 4 мільйони осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»