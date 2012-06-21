14 листопада не випадково обрано Всесвітнім днем боротьби з діабетом — одним із найпоширеніших захворювань у світі. Адже саме цього дня народився Фредерік Бантинг, канадський фізіолог, який відкрив (спільно з Джоном Маклеодом) гормон інсуліну, за що отримав у 1923 році Нобелівську премію з фізіології та медицини. Це відкриття врятувало і надалі рятує життя мільйонам людей. Проте мета Всесвітнього дня боротьби з діабетом — підвищення поінформованості не лише про кількість хворих, а й про те, як запобігти розвиткові хвороби.
Про необхідність регулярного обстеження на цукровий діабет і важливість раннього виявлення хвороби для запобігання їй ішлося на прес-конференції в Інтерфаксі. Огляд ринку продукції для пацієнтів з цукровим діабетом, зроблений компанією «Бізнес Кредит», засвідчив: порівняно з торішнім дослідженням цьогоріч зріс попит на тест-смужки для глюкометрів, що вказує на позитивну тенденцію — бажання пацієнтів із цукровим діабетом уважніше ставитися до контролю захворювання.
Як зазначив завідувач відділення ендокринології Київського міського ендокринологічного центру Костянтин Зуєв, обізнаність людей із проблемою цукрового діабету загалом поліпшилася завдяки популяризації цієї теми.
«Зросла кількість людей, у яких цукровий діабет виявляють у незадавненій стадії», — наголосив промовець, акцентувавши на важливості зусиль держави у розв’язанні проблеми. Він схвалив упровадження програми «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти з цукровим діабетом ІІ типу мають змогу отримати метформін безкоштовно або з невеликою доплатою.
До речі, саме те, що люди дізнаються про проблему запізно, збільшує вартість лікування і ймовірність ускладнень, завважив керівник відділу медичного маркетингу фармацевтичної компанії «Фармак» Віталій Усенко. Тож важливість виявлення недуги на ранніх стадія важко переоцінити.
Про соціальну відповідальність компанії «Фармак» та програми, які вона реалізує для раннього виявлення і контролю цукрового діабету, розповів керівник відділу медичного маркетингу компанії Павло Довгошея. А громадський діяч і пацієнт з діабетом Ігор Дідик наголосив, що сума, витрачена на запобігання ускладненням небезпечної хвороби може в майбутньому зекономити у десятки разів більше на лікуванні. Це і є головна мотивація для нього й інших активних людей, що живуть із цукровим діабетом.