Вчені з Великобританії і Австралії під час спільного аналізу даних понад 15 мільйонів пацієнтів, які хворіють на діабет, виявили нову серйозну небезпеку, якою є ця недуга для жінок.
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Діабет першого типу найбільш небезпечний для жінок, так як у них він на 47% збільшує ризик появи серцевої недостатності. При цьому діабет другого типу підвищує ризик хвороби серця у жінок на 9%, повідомляється на сайті MedicalXpress.
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Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з ішемічною хворобою серця, яка на тлі діабету частіше з'являється саме у представниць слабкої статі. Крім того, у жінок гірше контролюється рівень цукру в крові.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»