Індикатором розвитку раку є нігті. Прогресування злоякісної пухлини можна визначити, оглянувши рогову пластинку нігтя.
На перших стадіях розвитку онкології дуже складно визначити точний діагноз. Але завдяки тому, що деякі органи нашого організму працюють немов індикатори, що визначають небезпеку, можна розібратися в симптомах і вчасно звернутися до фахівців.
Велика кількість ракових клітин здатна порушити основну роботу органів людини, але особливо чітко це виражається при розвитку злоякісних новоутворень. Дуже часто великі новоутворення і розвиток метастаз можуть також впливати на організм і провокувати симптоми, які є нетрадиційними для певного раку. Це відбувається через зсув біохімічних параметрів в організмі.
Саме тому при розвитку раку шлунка лікарі-онкологи дуже часто звертають увагу на стан нігтьової пластинки людини. Потовщення нігтів, темний колір пластини, білі плями, відсутність лунки – усі ці клінічні симптоми проявляються на перших стадіях розвитку пухлини і є результатом імунних реакцій організму на розвиток раку в організмі.
До групи ризику, в першу чергу, потрапляють люди, які мають близьких родичів, що хворіли на онкологію. Також небезпека розвитку раку шлунка стосується жінок після 45 років.
Але не варто забувати і про те, що розвиток злоякісної пухлини провокує неправильне харчування з переважно смаженої їжею, споживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотичних засобів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»