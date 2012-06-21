Для своєчасного виявлення змін у будові стоп ніг, визначення виду і ступеня патології та призначення вчасного медичного лікування проводиться діагностика стопи з використанням сучасних комп'ютерних технологій.
Отримані результати використовуються для виготовлення індивідуальних устілок, які повністю відповідають особливостям стопи і проблемам, які слід вирішити.
Причини для проведення діагностики
Комп'ютерна діагностика стоп необхідна у таких випадках:
- перші ознаки формування «діабетичної» стопи;
- часті м'язові болі в спині та в шиї. Болі в різних сигментах хребта. Часті головні болі мігренозного характеру;
- постійна втома і набряки ніг, болі в стопах, які з'являються наприкінці робочого дня;
- постійні натоптиші, мозолі і натертості;
- нерівномірне стоптування взуття;
- візуальне збільшення ширини стопи і товщини голеностопа, коли доводиться купувати взуття на розмір більше;
- неправильне формування стопи в дитячому віці;
- відновлення стопи після операцій і травм.
Методика обстеження
Для комп'ютерної діагностики стопи використовуються спеціальні пристрої – плантографи, на яких проводиться зняття відбитка стопи з метою оцінки стану її склепінь і, відповідно, ресорної функції. З отриманого на плантографі знімку фахівці «Актив Центру» визначають ступінь навантаження на окремі ділянки стопи, наявність поперечної або поздовжньої плоскостопості і ступінь її розвитку, наявність інших деформацій.
Комп'ютерна діагностика стопи не вимагає попередньої підготовки, ця процедура абсолютно безпечна і безболісна. Дані обстеження зберігаються в пам'яті приладу і використовуються при наступних оглядах для оцінки ефективності лікування.
Діагностика «діабетичної» стопи заснована на фіксації змін, які характерні для початкових періодів її формування, – набряклості, викривлення пальців, порушення правильної анатомічної будови стопи тощо.
Устаткування для проведення плантограми
Існує кілька різновидів плантографів, кожен з яких забезпечує 100% точність визначення стану склепінь стопи, наявність плоскостопості, а також оцінку всіх показників і параметрів:
♦ Комп'ютерний комплекс Pedag виробництва Німеччини. Пацієнт стає босими ногами на панель плантографа, яка схожа на підлогові ваги і стоїть нерухомо, – для визначення статичного навантаження на стопи або крокує, чітко дотримуючись координації руху – для визначення динамічного навантаження. Комп'ютер фіксує, виводить на екран і зберігає в пам'яті приладу дані про будову стопи.
♦ Чорнильний плантограф виробництва Німеччини. Пацієнт стає босими ногами на рамку з рельєфної гуми, яка прогинається. У результаті тиску стопи на мембрану виходить відбиток, за яким фахівець оцінює статичні і динамічні навантаження.
Де можна пройти діагностику
Повну діагностику на різних апаратах проводять фахівці «Актив Центру». Прелік послуг можна знайти на сайті центру Active-center.com.ua, де є розширена інформація про всі дослідження і процедури, які проводять фахівці центру.