Для своєчасного виявлення змін у будові стоп ніг, визначення виду і ступеня патології та призначення вчасного медичного лікування проводиться діагностика стопи з використанням сучасних комп'ютерних технологій.

Отримані результати використовуються для виготовлення індивідуальних устілок, які повністю відповідають особливостям стопи і проблемам, які слід вирішити.

Причини для проведення діагностики

Комп'ютерна діагностика стоп необхідна у таких випадках:

- перші ознаки формування «діабетичної» стопи;

- часті м'язові болі в спині та в шиї. Болі в різних сигментах хребта. Часті головні болі мігренозного характеру;

- постійна втома і набряки ніг, болі в стопах, які з'являються наприкінці робочого дня;

- постійні натоптиші, мозолі і натертості;

- нерівномірне стоптування взуття;

- візуальне збільшення ширини стопи і товщини голеностопа, коли доводиться купувати взуття на розмір більше;

- неправильне формування стопи в дитячому віці;

- відновлення стопи після операцій і травм.

Методика обстеження

Для комп'ютерної діагностики стопи використовуються спеціальні пристрої – плантографи, на яких проводиться зняття відбитка стопи з метою оцінки стану її склепінь і, відповідно, ресорної функції. З отриманого на плантографі знімку фахівці «Актив Центру» визначають ступінь навантаження на окремі ділянки стопи, наявність поперечної або поздовжньої плоскостопості і ступінь її розвитку, наявність інших деформацій.

Комп'ютерна діагностика стопи не вимагає попередньої підготовки, ця процедура абсолютно безпечна і безболісна. Дані обстеження зберігаються в пам'яті приладу і використовуються при наступних оглядах для оцінки ефективності лікування.

Діагностика «діабетичної» стопи заснована на фіксації змін, які характерні для початкових періодів її формування, – набряклості, викривлення пальців, порушення правильної анатомічної будови стопи тощо.

Устаткування для проведення плантограми

Існує кілька різновидів плантографів, кожен з яких забезпечує 100% точність визначення стану склепінь стопи, наявність плоскостопості, а також оцінку всіх показників і параметрів:

♦ Комп'ютерний комплекс Pedag виробництва Німеччини. Пацієнт стає босими ногами на панель плантографа, яка схожа на підлогові ваги і стоїть нерухомо, – для визначення статичного навантаження на стопи або крокує, чітко дотримуючись координації руху – для визначення динамічного навантаження. Комп'ютер фіксує, виводить на екран і зберігає в пам'яті приладу дані про будову стопи.

♦ Чорнильний плантограф виробництва Німеччини. Пацієнт стає босими ногами на рамку з рельєфної гуми, яка прогинається. У результаті тиску стопи на мембрану виходить відбиток, за яким фахівець оцінює статичні і динамічні навантаження.

Де можна пройти діагностику

Повну діагностику на різних апаратах проводять фахівці «Актив Центру». Прелік послуг можна знайти на сайті центру Active-center.com.ua, де є розширена інформація про всі дослідження і процедури, які проводять фахівці центру.