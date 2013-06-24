Республіці Хорватія триває Міжнародна ветеранська конференція — подія, що має особливе значення для України, адже Хорватія володіє великим досвідом у розбудові системи підтримки ветеранів і ветеранок. Уже понад три десятиліття держава послідовно вдосконалює програми реабілітації, соціального захисту та працевлаштування Захисників і Захисниць, які повернулися до цивільного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Україну на конференції представляє широке коло учасників — ветерани та ветеранки, представники Міністерства у справах ветеранів та інших державних інституцій, які працюють пліч-о-пліч із міжнародними партнерами над удосконаленням ветеранської політики в нашій країні.

З вітальними словами до учасників звернулися Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та Віце-прем’єр-міністр — Міністр у справах ветеранів Республіки Хорватія Томо Медвед.

У своєму виступі Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила:

“Для мене велика честь звернутися до учасників першої Міжнародної конференції ветеранів у Хорватії.

Повномасштабна війна докорінно змінила саме поняття «ветеран» в Україні. Це вже не невелика спільнота людей, які зробили історичний внесок десятиліття тому. Сьогодні — це велика частина українського суспільства, яке з кожним днем зростає, адже війна триває.

Ми розвиваємо комплексну модель реінтеграції, яка поєднує державні гарантії з можливостями для розвитку. Ветерани отримують доступ до програм забезпечення житлом, освіти, перекваліфікації, працевлаштування — у поєднанні з ширшим суспільним розумінням ролі ветеранів у житті держави.

У цьому напрямі досвід Хорватії має особливу цінність. Ваша післявоєнна відбудова показала, як ветерани можуть стати опорою розвитку держави. Україна прагне вчитися з ваших найкращих практик і поглиблювати співпрацю у сфері ветеранської політики.

Разом Україна та Хорватія демонструють: інвестиції у ветеранів — це інвестиції у стійкість держави та тривалий мир. Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, нових ідей і спільних рішень для зміцнення партнерства між нашими країнами у такій важливій сфері — політиці підтримки ветеранів”.

Тему важливості міжнародної співпраці продовжила у своєму вітальному слові й Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, підкресливши спільний досвід обох країн у подоланні наслідків війни та відновленні суспільства.

“Для мене велика честь бути сьогодні поруч із вами — у країні, яка добре знає ціну незалежності й силу тих, хто її боронить. Хорватія пройшла свій шлях війни, втрат і відновлення — і саме тому розуміє Україну серцем. Коли ми говоримо про ветеранів і ветеранок, ми говоримо про людей, які після фронту продовжують жити з гідністю — будують, навчають, лікують, створюють бізнеси, виховують дітей, допомагають іншим. Ветеранська спільнота — це сильне сьогодення, яке творить майбутнє. В Україні сьогодні понад півтора мільйона ветеранів і ветеранок — нове покоління громадян, які водночас стоять на захисті країни, оберігаючи свій народ і наше майбутнє. Їхній досвід, гідність і відповідальність — основа нашого руху вперед. Ми вдячні Хорватії за підтримку та за досвід, яким ви ділитеся — від реабілітації до створення ветеранських центрів. Дякуємо, що приймаєте на лікування українських військових і допомагаєте їм відновитися. Наше партнерство — взаємна довіра, повага й спільна пам’ять про тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу”, — наголосила очільниця Мінветеранів.

Наприкінці виступу українська делегація передала символічний подарунок хорватській стороні — Державний прапор України, підписаний Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським. Цей жест став знаком глибокої поваги та вдячності народу України хорватському уряду і народу за підтримку, солідарність та допомогу українським Захисникам і Захисницям.

Прапор було передано від імені Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Юлії Свириденко як символ свободи й незалежності, за яку борються українські воїни.

Конференція триватиме протягом двох днів, упродовж яких відбудуться панельні дискусії за участю високопосадовців урядів України, Хорватії та інших європейських держав, представників міжнародних організацій — Європейської Комісії, НАТО, ООН, ОЕСР, а також ветеранських спільнот, реабілітаційних центрів і українських ветеранів та ветеранок.

Ключова мета заходу — поглиблення міжнародної співпраці у сфері підтримки Захисників і Захисниць нашої держави, посилення системи їхнього гідного повернення до цивільного життя, розвиток ветеранської політики, та спільний пошук рішень для відновлення України та зміцнення європейської безпеки.