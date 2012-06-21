У столиці відбулося четверте засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, на якому обговорили прогрес виконання Угоди про асоціацію, питання економічної та секторальної інтеграції України з ЄС, стратегічні комунікації, подальшу співпрацю та інші комплексні питання.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, виступаючи на відкритті засідання, зазначила: «З моменту підписання угоди Україна та ЄС встановили справжнє партнерство. Ще ніколи Україна та ЄС не були так близько одне до одного, як зараз. Угода про асоціацію з Європейським Союзом має величезну трансформаційну силу і вже дає відчутні позитивні результати», — повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС створили правову основу для подальшої інтеграції. «Ми натхнені позитивними для України результатами літнього саміту Україна — ЄС, на якому було визначено пріоритети подальшої співпраці з Європейським Союзом. Це поглиблення секторальної співпраці у пріоритетних галузях: енергетиці, цифровому ринку, торгівлі та митних питаннях, а також у секторах безпеки, свободи та правосуддя», — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона наголосила, що четверте засідання Комітету асоціації дає змогу чітко сформулювати перспективи економічної та галузевої інтеграції з Євросоюзом, роботу над підсумками якої буде продовжено на засіданні ради асоціації, запланованому на грудень.
Українську делегацію на засіданні очолила директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що для ефективного використання Угоди про асоціацію у двосторонній співпраці обидві сторони повинні працювати над оновленням додатків до угоди. «Право ЄС не стоїть на місці. Воно розвивається разом з інтеграційними процесами в Євросоюзі, тому дуже важливо ввести останні директиви та рішення ЄС у відповідні додатки», — зауважила вона.
А директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Томас Майр-Гартінг запевнив, що ЄС дотримується зобов’язання всебічно підтримувати Україну на шляху імплементації угоди, й висловив сподівання, що впровадження реформ надалі відбуватиметься не меншим темпом, ніж тепер.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»