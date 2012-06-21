Міністерство цифрової трансформації презентувало у Києві запровадження національної онлайн-платформи для підприємців «Дія.Бізнес». «Ми презентуємо онлайн-платформу, де можна буде переглянути і обрати бізнес-ідею, пройти тест, щоб дізнатися, які документи потрібно зібрати для відкриття своєї справи, а також там буде функція онлайн-консалтингу для підприємців», — окреслила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Вона представила світову статистику, яка переконує, що 80% підприємств закриваються в перший рік роботи, а 50% не переживають п’ятий рік, так звану долину смерті для бізнесу. Тому мета міністерства — створити умови для успішного розвитку українського підприємництва, повідомляє УНІАН.
Завдяки новій онлайн-платформі можна знайти перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також отримати професійні консультації щодо бізнесу. Портал працюватиме у двох напрямах: інформаційна платформа і служба онлайн-консультацій.
А на сторінці мобільного застосунку «Дія» у соцмережі «Фейсбук» його розробники розповіли ще докладніше: «Що вже доступно на порталі? Каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами; перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу; онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці; довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України; кейси конкретних проблем, питань та запитів.
Поки що платформа працює в тестовому режимі. Уже навесні розпочне роботу новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію з фахівцями за допомогою відеозв’язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажу.
Окрім онлайн-складової, плануємо відкрити центри підтримки та хаби для підприємців у різних містах України — консалтингові зони для малого та середнього бізнесу. У цих зонах підприємцям нададуть консультації, вони зможуть представити свій продукт іншим підприємцям, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень — травень 2020 року в Харкові. Дій! Бізнес сам себе не збудує».
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 6 лютого 2020 року запровадив мобільний додаток «Дія» в межах реалізації проєкту «Держава в смартфоні», який вже завантажили понад 1,5 мільйона українців.