Транскордонний біосферний резерват «Прип’ятське Полісся» об’єднає території України та Білорусі в межах міжнародного проєкту «Полісся — дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів». Такої домовленості досягли ще торік у жовтні президенти України й Білорусі Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко на форумі регіонів у Житомирі. Робоча група вже напрацювала орієнтири в цій темі. Упродовж короткого часу вдалося знайти партнерів і фінансові ресурси для втілення ідеї.
«Її суть полягає не лише в об’єднанні зусиль громад на цих унікальних територіях задля їх збереження для нащадків. Головне — імпульс для інвестиційного, туристського та культурного розвитку з чітким дотриманням природоохоронних заходів», — каже директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА Володимир Захарчук.
До речі, на Рівненщині проєкт упроваджуватимуть у п’яти північних районах: Зарічненському, Володимирецькому, Дубровицькому, Сарненському та Рокитнівському. Загалом його учасниками будуть три області: Рівненщина, Волинь і Житомирщина. Тож триватимуть круглі столи, зустрічі з експертами й науковцями, де окреслять для громадськості природну та культурну цінність майбутнього резервату, його межі.
Проєкт упроваджують за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства та частково Програми вразливих ландшафтів (ELP).
ДОВІДКА «УК»
Біосферний резерват — територія, на яку поширюється міжнародна програма охорони навколишнього середовища ЮНЕСКО «Людина і біосфера», спрямована на забезпечення збалансованих відносин між людиною і природою. Біосферні резервати створено для збереження біологічного різноманіття та вивчення змін в навколишньому середовищі у планетарному масштабі.