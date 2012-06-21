Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Дискусії про те, варта та чи та історична особистість того, щоб увічнювати спогад про неї пам’ятниками, спалахують не лише в Україні. Навіть у країнах старої демократії та політичної стабільності подібні дебати спричиняють доволі серйозний резонанс і можуть призвести до несподіваних наслідків.
На початку червня в Бельгії запустили до підписання он-лайн петицію про знесення у країні пам’ятників королю Леопольду II, який у другій половині ХІХ сторіччя колонізував басейн річки Конго. При цьому, бельгійський король жорстоко винищив близько 10 мільйонів конголезців. Тому автори петиції вимагають припинити увічнювати пам'ять жорсткого можновладця, пам’ятники якому стоять чи не в кожному бельгійському місті. За два дні петиція набрала 30 тисяч підписів.
Влада бельгійської столиці поставилася до петиції дуже серйозно. Державний секретар Брюсселя з питань урбаністики й культури Паскаль Смет заявив, що готовий схвалити знесення пам’ятника Леопольду II, якщо робоча група, створена для розгляду цього питання, дійде такого висновку. «У пресі пройде широке обговорення з представниками конголезької громади Брюсселя, з бельгійцями та експертами», — сказав Смет у ефірі Радіо 1 і наголосив, що в цьому питанні варто «швидко ухвалювати рішення».
Однак, за словами представника міської влади, в Брюсселі має бути споруджено меморіал про деколонізацію. «Адже якщо ви зносите пам’ятники, то пам'ять про них однаково має залишитися», — пояснив він.