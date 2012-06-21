На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність угруповання, яке виготовляло та збувало наркотики у різні регіони країни. Оперативники спецслужби встановили, що житель міста Баштанка отримував із-за кордону через міжнародні поштові сервіси насіння конопель, з якого разом зі спільниками вирощував рослини.
Великі партії готової продукції зловмисники реалізовували за допомогою мережі дилерів. У рамках раніше відкритого кримінального провадження згідно зі ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали у середмісті лідера угруповання з трьома кілограмами канабісу в авто, призначеними для збуту. Під час обшуків за місцями проживання ділків, а також в орендованих покинутих будинках, правоохоронці вилучили 50 кілограмів наркотиків, вартість яких за цінами чорного ринку становить понад мільйон 300 тисяч гривень. У лідера угруповання виявлено понад 6 тисяч доларів США та 130 тисяч гривень. Слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого товару вирішуватимуть питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам.