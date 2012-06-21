Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На автошляху міжнародного значення Київ – Харків у межах села Копили під Полтавою завершують встановлювати сучасне освітлення. Там монтують майже сотню ліхтарів, встановлюючи їх біля проїзної частини від меморіалу жертвам репресій до мосту через Ворсклу. Згідно з інформацією речниці Служби автодоріг Полтавщини Юлії Іващенко, корпуси цих ліхтарів виготовляють на тернопільському заводі, а внутрішні елементи – іноземного виробництва.
Роботи зі встановлення такого освітлення тривають майже два місяці, стільки ж часу в області цьогоріч здійснюють поточний ремонт міжнародного автошляху Київ – Харків.