Маріупольська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво відразу в чотирьох кримінальних виробництвах за фактами забруднення атмосфери потужними промисловими велетами – Маріупольським металургійним комбінатом ім. Ілліча та Металургійним комбінатом «Азовсталь». За інформацією прокуратури Донецької області, досудове розслідування у кримінальних виробництвах стосовно забруднення повітря ММК ім. Ілліча здійснює Кальміуське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а колеги з Лівобережного відділення поліції займаються тим самим щодо МК «Азовсталь». Слідчі продовжують проводити відповідні заходи для встановлення фактичних обставин забруднення атмосферного повітря та інших фактів, які потребують доказів у кримінальному виробництві.
На непросту екологічну ситуацію у приморському курортному місті все частіше змушені реагувати і місцеві жителі: не так давно кілька тисяч людей зібралися в центрі Маріуполя на акцію протесту у медичних масках із написом: «Я хочу дихати!» Учасники мітингу озвучили вимоги до керівників металургійних комбінатів про комплексну модернізацію обладнання, що дозволить зменшити кількість шкідливих викидів. Також маріупольці звернулися до Верховної Ради із закликом збільшити штрафи за забруднення навколишнього середовища та ввести плату за використання морської води. У свою чергу керівники металургійних підприємств не заперечують шкідливого впливу виробництва на довкілля, проте запевняють, що продовжують активно модернізувати виробництво і обіцяють суттєво виправити ситуацію до 2021 року.