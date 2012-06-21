Експортовано 5,8 мільйона тонн пшениці, що становить 36,1% виконання Меморандуму про взаєморозуміння на 2018/2019 маркетинговий рік між Мінагрополітики та учасниками зернового ринку. Документ стосується зберігання балансу споживання та експорту українського зерна, повідомляє прес-служба відомства. У співвідношенні класів експорт фуражної пшениці становив 2,5 мільйона тонн (31,2% виконання меморандуму), продовольчої пшениці — 3,3 мільйона тонн (41%). Протягом 2018/2019 МР було експортовано 0,42 мільйона тонн пшениці 2-го класу (38% розрахункового експортного потенціалу) та 2,07 мільйона тонн пшениці 3-го класу (40% потенціалу). Загалом за вересень 2018 року експорт пшениці становив 2,3 мільйона тонн, що на 0,3 мільйона тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У серпні 2018-го було вивезено 2,2 мільйона тонн пшениці (2,5 мільйона тонн у МР 2017/2018).
Попри заплановану динаміку та баланси на продовольчому ринку, Мінагрополітики й надалі контролюватиме темпи та обсяги експорту.