Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955—2017 рр.).
Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-е місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу, повідомляє офіційний сайт клубу.
Загалом «біло-сині» провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразки, за різниці м’ячів 326:275.
Відзначимо, що «Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу не грали у фінальному матчі в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи. Як відомо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, однак жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.
Очолив зведену таблицю УЄФА мадридський «Реал». Команда, яка 48 разів брала участь у зазначених турнірах, здобула загалом 12 трофеїв. У трійці лідерів також «Баварія» (Мюнхен) і «Барселона».
До речі, найкращим гравцем київського «Динамо» у 2017-му став футболіст, який вже не грає за клуб. Уболівальники віддали пальму першості Андрієві Ярмоленку, а він з торішнього літа захищає кольори дортмундської «Боруссії». В опитуванні 28-річний атакуючий півзахисник набрав 32 відсотки голосів. Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані — по 10, а Віктор Циганков і Жуніор Мораєс — по 9.
Також уболівальники «біло-синіх» обрали трійку найкращих голів року, що минув. Вони відзначили майстерність Віталія Буяльського й Віктора Циганкова. А найкращим визнаний гол Андрія Ярмоленка в матчі 23 туру УПЛ сезону 2016/2017 «Олександрія» — «Динамо», який відбувся 2 квітня. На 84-й хвилині гри Андрій пішов в обіграш у штрафному майданчику господарів поля, поклавши на газон спершу голкіпера, а потім і захисника, і покотив м’яч у порожні ворота.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»