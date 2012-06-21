У вересні закордонні дипломатичні установи спільно із закордонними організаціями наших земляків проводять міжнародну акцію до 85-х роковин Голодомору «Запалімо свічку пам’яті!» Напередодні ці заходи відбулися в Мозамбіку та Азербайджані. Так, Посольство в Азербайджані спільно з організаціями української діаспори «Український конгрес Азербайджану» та «Українська громада ім. І. Франка у м. Сумгаїт» провели читання спогадів очевидців тих трагічних подій. У центрі Баку біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові звучав вірш пам’яті жертв Голодомору.
Мета акції, яка розпочалася за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору, повідомляє прес-служба МЗС, — об’єднати українців усього світу і громадян інших країн для вшанування пам’яті про один із найбільших тоталітарних злочинів в історії ХХ століття.