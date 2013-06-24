Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн G7 та Європейського Cоюзу. Головні питання розмови — відновлення енергетики та підготовка до наступного осінньо­зимового періоду.

Очільник Міненерго поінформував про складну ситуацію в енергетиці внаслідок постійних атак росії на енергооб’єкти України. Він наголосив на першочергових завданнях, серед яких відновлення генерації, підстанцій та мереж, а також формування резервів обладнання та потужностей. За словами Дениса Шмигаля, є потреба зокрема у великих генераторах та трансформаторах.

«Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Формуємо запаси енергоносіїв, тож допомога партнерів тут особливо цінна. Наша мета — розвиток і розбудова когенерації», — зазначив Денис Шмигаль. Він подякував Групі Семи за гуманітарну підтримку й наголосив, що Україна зацікавлена зокрема в передачі партнерами виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання, повідомляє Міненерго.