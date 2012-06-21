16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) припинено в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. При цьому всі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України. Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, у яку виїжджає громадянин, може мати обмеження на в’їзд.
В Україну не зможуть потрапити іноземні громадяни або особи без громадянства, які не мають права на постійне або тимчасове проживання в Україні. Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в’їхати до нас так само, як і громадяни України.
В’їзд дозволено людям, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.
Передбачено винятки для певних груп іноземців. Рішення про їхній допуск ухвалюватиме МЗС разом з ДПСУ. Наприклад, якщо буде необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.
Згідно з рішенням уряду, працюватимуть 123 пункти пропуску. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють роботу. Повний перелік закритих пунктів пропуску, а також пунктів пропуску, в яких припинено пішохідне сполучення, можна знайти на сайті Кабінету Міністрів.