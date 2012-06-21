Компанія DisplayMate протестувала новинку iPhone 11 Pro Max. Екран смартфона отримав найвищий бал A+ і був визнаний кращим з існуючих в індустрії.
За словами експертів, iPhone 11 Pro Max має «вражаючий дисплеємвищого рівня з ідеальним калібруванням і продуктивністю». Він також забезпечує значно кращу продуктивність екрану, ніж інші конкуруючі смартфони.
У порівнянні з попередником iPhone XS Max, новинка показала значні поліпшення продуктивності в широкому спектрі показників, включаючи максимальну яскравість, точність передачі кольору і відбивну здатність екрану.
Дисплей Super Retina XDR встановив два нових рекорди рівня яскравості: він видає 800 ніт на сонці і до 1200 ніт при перегляді контенту з екстремальним динамічним діапазоном.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»