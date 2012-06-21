Вчені з дублінського Трініті коледжу зробили відкриття, яке дозволить розробити метод лікування дистрофії сітківки ока. Це одне з найпоширеніших вікових захворювань, яке нерідко призводить до повної сліпоти, повідомляє портал The Journal.
Ірландці встановили, що внутрішньоклітинний компонент – Клодін-5 – відіграє вирішальну роль у процесі руйнування кровоносних судин сітківки, який призводить до прогресуючої втрати зору в літньому віці.
«Дисфункція кровоносних судин – перший індикатор наближення хвороби. Ефективне стримування «сухої» дистрофії сітківки можливе лише при втручанні у внутрішньоклітинні процеси на ранній стадії», – пояснив професор генетики Трініті коледжу Метью Кемпбел. Він підкреслив, що сьогодні, в умовах збільшення тривалості життя і тенденції старіння населення в розвинених країнах, завдання підтримки нормального зору надзвичайно важлива.
«Дистрофія сітківки в прогресуючій фазі унеможливлює багато важливих функцій у повсякденному житті,зокрема водіння автомобіля, читання, роботу за комп'ютером», – зазначив ірландський вчений.
Поширеність дистрофії сітківки у віковій групі 60 років становить майже 1%, серед сімдесятирічних це захворювання зустрічається вже у 20% людей. Додатковими факторами, що підвищують ризик розвитку хвороби є куріння, гіпертонія, спадкова схильність.
«Суха» дистрофія – найпоширеніша форма, яка, як правило, не пов'язана зі значною втратою зору. У 15% випадків «суха» стадія переходить у «вологу», яка супроводжується скупченням рідини під сітківкою ока і провокує її відшарування. Кожній людині у віці 65 років і старше рекомендується проходити щорічне обстеження у офтальмолога для своєчасної діагностики цього підступного захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»